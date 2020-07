JJ Redick e il trattamento delle superstar NBA: “Solo a loro camere lussuose”

JJ Redick ha confermato come alcune superstar della NBA stiano ricevendo un trattamento speciale all’interno del Disney World Resort a livello di camere assegnate. Secondo quanto riporta la guardia dei New Orleans Pelicans, ai giocatori più rappresentativi della lega sono stati riservati alloggi certamente più grandi e lussuosi rispetto ai comprimari. Queste le parole del giocatore che ha commentato la vicenda in maniera piuttosto ironica:

“Ho visto un video di un paio di camere di alcune superstar situati in altri hotel qui nella bolla e vi dico che l’esperienza nel resort non è la stessa per tutti. Alcuni ragazzi hanno fondamentalmente appartamenti con due o tre camere da letto. Sfortunatamente, io non ce l’ho… non ho nemmeno una cucina, mentre alcuni di loro hanno anche uno spazio per cucinare. Sono in questa merda per 14 anni (ironico) e non riesco ancora ad avere una stanza decente. È incredibile.”

Di recente, CJ McCollum ha twittato una foto di lui in piedi di fronte alla camera d’albergo di Damian Lillard in cui si poteva leggere chiaramente come sulla porta di Dame ci fosse scritto “suite presidenziale”. Tuttavia, quando la NBA ha condiviso la stessa foto, ha eliminato la scritta “suite presidenziale” dalla porta. È chiaro, quindi, che la stessa lega stia cercando di nascondere il fatto che alcune superstar stanno ricevendo un trattamento speciale. E JJ Redick ha voluto ‘svelare’ l’arcano al mondo intero. Nella sua, solita, maniera ironica.

