I giocatori NBA pronti ad inginocchiarsi durante l’inno americano

Con la stagione regolare in procinto di ricominciare nella notte tra giovedì e venerdì, arrivano le prime conferme per quanto riguarda il comportamento dei giocatori durante l’inno americano. Dopo le voci degli scorsi giorni, The Athletic ha confermato che diversi atleti sono pronti ad inginocchiarsi durante il classico national anthem prepartita in sostegno al movimento “Black Lives Matters”. Shams Charania, insider di The Athletic, ha aggiunto che si aspetta che i giocatori procederanno con il mostrare i loro messaggi di giustizia sociale sulle loro divise per sostenere le loro cause sociali.

Inginocchiarsi durante l’inno nazionale non è certo una novità per gli sport professionistici, ma un’intera lega americana che partecipa alla protesta è sicuramente qualcosa che non abbiamo mai visto prima. L’ex quarterback dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick è stato il primo atleta ad inginocchiarsi durante l’inno nazionale nel 2016. La sua decisione ha causato significative polemiche e ha portato molti altri giocatori della NFL a seguirne l’esempio. Al termine di quella stagione, Colin divenne free agent.

