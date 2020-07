Michelle Obama parlerà ai giocatori NBA sull’importanza del voto

Secondo Chris Haynes di Yahoo Sports, domenica prossima l’ex first lady Michelle Obama sarà ospite speciale nella bolla di Orlando. Il presidente della NBPA, nonché stella degli Oklahoma City Thunder, Chris Paul, ha annunciato la notizia.

Got to ask @CP3 about how the @NBA and @WNBA will be moving forward as a collective. Said they will be meeting with @MichelleObama as a special guest today to discuss voting. pic.twitter.com/WLcnMNhBBX

