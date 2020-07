NBA, Lou Williams risponde a Perkins: “Devi solo stare zitto”

Dopo l’ultima bravata che ha costretto Lou Williams a 10 giorni di isolamento all’interno del Disney World Resort, il giocatore dei Los Angeles Clippers ha inevitabilmente attirato le critiche di alcuni degli addetti ai lavori. L’ex sesto uomo dell’anno, pizzicato in uno strip club di Atlanta durante il suo permesso per ‘motivi personali’ al di fuori della bolla negli scorsi giorni, è stato oggetto di parole non certo accomodanti da parte di Kendrick Perkins il quale ha etichettato Lou in questo modo:

“È inquietante vedere come un rookie come Zion Williamson si comporti in maniera più matura rispetto ad un veterano come Lou Williams !!!

Ebbene, Lou non ha di certo preso alla leggera le parole di Perk, rispondendo per le rime attraverso Twitter:

“15 anni in NBA e hai ancora stronzate da dire durante questa pandemia per attirare attenzione. Perk. Stai zitto. E smettila di ridere e dirmi che lo fai solo per televisione quando mi incontri.” “Ma sto divagando. Sono andato a casa per visitare un uomo che è stato un gigante nella mia vita. Non voglio perdermi in tutta questa vicenda. Quindi, LUNGA VITA AL GRANDE PAUL WILLIAMS SR. Torno alla mia quarantena così posso unirmi preso ai miei compagni. Pace”

15 years in this business and the most dirt you have on my name is stopping to get hot wings during a pandemic. Perk. Shut up. And stop laughing and saying it’s just tv when you run into me too. https://t.co/2xnCpG9I1J — Lou Williams (@TeamLou23) July 27, 2020

But I digress. I went home to see a man off to his final resting place that was a giant in my life. I don’t want that to get lost in all this attention. So again, LONG LIVE THE GREAT PAUL WILLIAMS SR. back to my quarantine so I can join the guys soon. Peace — Lou Williams (@TeamLou23) July 27, 2020

