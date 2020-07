Sul parquet NBA dove si giocano gli scrimmage pre-ripresa giganteggia il motto ‘Black Lives Matter’ per dimostrare la vicinanza della lega al movimento. Ma secondo LeBron James il BLM non è un movimento, bensì un vero e proprio stile di vita.

Come scrive Dave McMenamin per ESPN, al termine della partita contro i Dallas Mavericks (persa 108-104), King James si è soffermato sulla definizione e sul concetto di ‘Black Lives Matter’. Queste le parole di LeBron:

“Molte persone usano questa analogia, parlando di Black Lives Matter come movimento. Quando sei nero, non è un movimento. È uno stile di vita. Ci sediamo qui e diciamo che è un movimento e va bene, ma quanto durerà questo movimento? Dicono: ‘Non fermare il movimento’ ma no, questa è vero e proprio stile di vita. Quando ti svegli e sei nero, questa è la realtà, questo è quello che siamo. Non mi piace la parola” movimento “perché, sfortunatamente, in America e nella società, non c’è stato nessun dannato movimento per noi”