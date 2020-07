“Black Lives Matter” sul parquet e panchine a distanza sociale: l’NBA svela l’arena in cui riprenderà la stagione

Adesso ci siamo quasi. A poco più di una settimana dal rientro in campo, l’NBA svela l’arena dove, finalmente, si ritornerà a giocare. Un’arena pensata per far rispettare il distanziamento sociale, rigorosamente imposto nella bolla di Orlando, con le panchine disposte su tre file e dove il tavolo dei commentatori e degli ufficiali di gara sarà delimitato da una barriera in plexiglas.

Non mancheranno neanche i messaggi di solidarietà e di uguaglianza. Oltre alle frasi che molti giocatori hanno scelto letteralmente di indossare, facendole scrivere, al posto del nome, sul retro della propria maglia da gara, sul parquet campeggerà la scritta “Black Lives Matter” come per altro già annunciato dalla NBPA e dalla stessa NBA, alcuni mesi fa.

A mancare saranno però i tifosi. Per ovviare a questa pesante ma doverosa assenza la lega ha installato enormi pannelli video sui quali verranno proiettate le immagini dei fan.

Leggi anche:

Il calendario completo degli scrimmage NBA: date e partite

NBA, i fratelli Morris entrano nella bolla

NBA, anche Patrick Beverley lascia la bolla di Orlando