Il calendario completo degli scrimmage NBA: date e partite

La NBA ha reso noto il calendario esatto di tutti gli scrimmage delle varie squadra in vista della ripartenza della stagione 2019-20 al Walt Disney World Resort di Orlando. Tutte e 22 le squadre partecipanti all’interno della bolla giocheranno almeno tre scrimmage prima del 30 luglio, data in cui ricomincerà ufficialmente la regular season. La NBA ha anche chiarito che durante queste partite “d’esibizione” utilizzerà quarti di 10 minuti anziché i soliti 12 minuti.

Calendario partite scrimmage NBA ad Orlando

Mercoledì 22 luglio

Orlando Magic vs. LA Clippers (21 italiane)

Washington Wizards vs. Denver Nuggets (21.30)

New Orleans Pelicans vs. Brooklyn Nets (1.00)

Sacramento Kings vs. Miami Heat (2.00)

Giovedì 23 luglio

San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks (21 italiane)

Portland Trail Blazers vs. Indiana Pacers (21.30)

Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers (1.00)

Phoenix Suns vs. Utah Jazz (2.00)

Venerdì 24 luglio

Memphis Grizzlies vs. Philadelphia 76ers (21.30 italiane)

Oklahoma City Thunder vs. Boston Celtics (23.00 p.m.)

Houston Rockets vs. Toronto Raptors (1.30)

Sabato 25 luglio

Los Angeles Lakers vs. Orlando Magic (18.00 italiane)

Milwaukee Bucks vs. Sacramento Kings (18.30)

Miami Heat vs. Utah Jazz (22.00)

Brooklyn Nets vs. San Antonio Spurs (22.30)

LA Clippers vs. Washington Wizards (2.00)

Denver Nuggets vs. New Orleans Pelicans (2.30)

Domenica 26 luglio

Philadelphia 76ers vs. Oklahoma City Thunder (18.00 italiane)

Phoenix Suns vs. Boston Celtics (19.30)

Indiana Pacers vs. Dallas Mavericks (22.00)

Portland Trail Blazers vs. Toronto Raptors (00.00)

Houston Rockets vs. Memphis Grizzlies (2.00)

Lunedì 27 luglio

Washington Wizards vs. Los Angeles Lakers (21.00 italiane)

Sacramento Kings vs. LA Clippers (22.00)

Utah Jazz vs. Brooklyn Nets (23.30)

Orlando Magic vs. Denver Nuggets (01.00)

New Orleans Pelicans vs. Milwaukee Bucks (2.00)

Martedì 28 luglio

Memphis Grizzlies vs. Miami Heat (20.00)

Toronto Raptors vs. Phoenix Suns (21.00)

San Antonio Spurs vs. Indiana Pacers (22.00)

Oklahoma City Thunder vs. Portland Trail Blazers (00.00)

Boston Celtics vs. Houston Rockets (2.00)

Dallas Mavericks vs. Philadelphia 76ers (2.30)

The NBA Season Restart Scrimmage Schedule! From July 22-28, participating teams will compete in three inter-squad scrimmages in final preparation for the resumption of the season on July 30. #WholeNewGame pic.twitter.com/c27jDrsTQw — NBA (@NBA) July 4, 2020

