NBA, ancora incerto il rientro di Zion Williamson

Zion Williamson potrebbe slittare il suo rientro in campo post lockdown. Il rookie dei Pelicans infatti è uscito una settimana fa dalla bolla di Orlando per motivi familiari ed ora con le procedure anti-covid il giocatore sarà costretto a effettuare una serie di test e un periodo di quarantena in base al periodo fuori DisneyWorld.

Il giocatore, che non è ancora rientrato nella sede scelta dalla NBA per la ripartenza, si sta sottoponendo a test quotidiani per controllare un eventuale contagio. Fino ad ora però hanno tutti dato esito negativo. A riportarlo Will Guillory di The Athletic.

The Pelicans provide an update on Zion Williamson: — He's been getting tested daily while away, continues to produce negative tests

— Still no timetable on when he plans on returning

— Fully intends to rejoin the team at some point pic.twitter.com/utRzRPsHP9 — Will Guillory (@WillGuillory) July 22, 2020

Il rookie, sempre secondo il giornalista, avrebbe tutte le intenzioni di ricongiungersi alla squadra una volta sistemate le questioni familiari.

La sua presenza ovviamente risulterebbe fondamentale per i sogni playoff della franchigia della Louisiana. Dal suo esordio a fine gennaio infatti, la scelta numero 1 del Draft ha dimostrato di poter essere sin da subito un leader offensivo per la franchigia della patria del Jazz. Con 23.6 punti e quasi 7 rimbalzi a partita il giocatore ha accentrato su di sé gran parte dei palloni dell’attacco Pelicans. Primo per offensive rating assieme a Jrue Holiday.

Una sua eventuale assenza vorrebbe quindi dire per New Orleans vedere diminuire le possibilità di accedere ai playoff. Impresa che si presenta ostica anche con un roster al completo. La franchigia da coach Gentry infatti occupa attualmente la decima posizione della Western Conference, a 4 vittorie di distanza dai Memphis, ottavi in classifica.

Una volata finale che potrebbe diventare anche una lotta a due tra i rookie Morant e Williamson. Le future stelle della lega già da questa corsa alla post season potrebbero dare il via a una rivalità di cui saremo sicuramente spettatori anche nei prossimi anni.

Morant è pronto, c’è da capire il rientro di Zion Williamson.

