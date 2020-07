NBA, Pat Beverley e il suo punto debole: “È Damian Lillard!”

Patrick Beverley è uno dei difensori più rognosi che ogni attaccante NBA si possa trovare di fronte. Il play dei Los Angeles Clippers da sempre accetta ogni matchup contro i giocatori più forti della squadra avversaria, ma ce n’è uno particolarmente difficile da marcare anche per lui. Si tratta di Damian Lillard:

“Dame è uno dei motivi per cui sono entrato nella sala pesi. Ho detto al mio coaching staff, ‘Ehi, devo essere più veloce lateralmente. Non mi sento abbastanza veloce. Non posso tenere il passo con la sua velocità in questo momento. Non so se ho bisogno di perdere peso. Non so se devo diventare più forte. Non so se devo assumere una nuova f*****g squadra di personal trainer, ma devo diventare fottutamente più veloce.”

In questa stagione Lillard sta sparando con il 39.4% dall’arco tirando, in media, 9.9 volte da quella distanza. Attualmente è al quinto posto nella lega per media punti: 28.9 punti ad allacciata di scarpe. Beverley ha anche analizzato il sistema di gioco dei Portland Trail Blazers che – a suo dire – permette al giocatore di poter fare quello che vuole in campo:

“È in un sistema in cui gli viene permesso di essere esattamente quello che è. Questo aiuta la squadra a vincere diverse partite. I suoi tiri da metà campo sono incredibili: è come se fossero dei layup per me.”

