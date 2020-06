Le 10 peggiori prime scelte di sempre al Draft NBA secondo The Athletic

Il Draft NBA, lo sappiamo bene, talvolta regala sorprese molto amare per chi si ritrova a scegliere per prima. In diverse occasioni il vantaggio di poter selezionare con tutta calma la tua prossima stella si può trasformare improvvisamente in un incubo. È il caso dei Washington Wizards di Michael Jordan quando decisero di dare una chance a Kwame Brown o dei Portland Trail Blazers quando – con tutta la nostra comprensione – pensarono di avere in Greg Oden il prossimo centro dominante della lega. Ebbene, sappiate che esistono altre prime scelte peggiori di quelle appena citate. E The Athletic le ha messe in rigoroso ordine.

10. Pervis Ellison, Louisville, Sacramento Kings, 1989

Riconoscimenti: Most Improved Player

Scelte di rilievo nello stesso Draft: Glen Rice (4), Tim Hardaway (14), Shawn Kemp (17), Vlade Divac (26), Clifford Robinson (36)

Sacramento non si è ritrovata spesso a poter scegliere per prima durante i vari Draft NBA e quando l’ha fatto, ha completamente errato. È il caso di Pervis Ellison, prima scelta in arrivo da Louisville. In una classe Draft con diversi nomi davvero interessanti, i californiani decisero di affidare le sorti della loro franchigia all’ex centro. Dopo solo un anno – chiuso a circa 8 punti di media – i Kings decisero di liberarsi di “Out of Service Pervis” (questo il suo simpatico soprannome coniatogli da Danny Ainge, ndr) e spedirlo a Washington. Nella capitale, il buon Pervis ha trascorso i suoi anni migliori viaggiando a 16.2 punti e 9.8 rimbalzi di media in quattro stagioni conquistando un bel Most Improved Player nel 1992. Poi più nulla. Una attenuante del caso per lui: soffriva di problemi alle ginocchia che ne hanno verosimilmente limitato il potenziale.