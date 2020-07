NBA, Nick Nurse: “Marc Gasol è pienamente recuperato”

I Toronto Raptors sono gli indiscutibili campioni NBA in carica e lo saranno almeno fino al prossimo ottobre quando le Finals andranno nuovamente in scena. I canadesi, in vista della nuova corsa Playoff, riavranno Marc Gasol, centro essenziale per la qualità del gioco dei Raptors. Dopo un’annata difficile dal punto di vista degli infortuni, coach Nick Nurse ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni del catalano:

“Per quanto ne so, è completamente guarito e sembra stia molto bene, l’ho visto bene. Sembra che sia in buona forma. Non vedo alcun problema con lui. Come ha fatto a recuperare? Togliendo tutte le lunghe trasferete e le partite in calendario per Marc è stato semplice: facendo attività fisica e mangiando sano.”

Finora Gasol è apparso in appena 36 delle 64 partite dei Raptors in questa stagione, con una media di 7.6 punti, 6.3 rimbalzi e 3.4 assist ad allacciata di scarpe. Il 35enne ha saltato 12 partite da metà dicembre fino a metà gennaio a causa di un infortunio al tendine del ginocchio sinistro, ritornando successivamente per otto partite prima di arrestarsi nuovamente per altre 15 gare consecutive dopo aver aggravato l’infortunio.

L’8 marzo, durante la penultima partita dei Raptors prima della sospensione della NBA, era tornato in campo per 15 minuti. Lo stop forzato ha chiaramente permesso allo spagnolo di riprendersi completamente dall’infortunio. Ora i canadesi sono davvero pronti a difendere il proprio titolo sul parquet. Chiunque vorrà arrivare in fondo durante la postseason dovrà certamente sudare le proverbiali sette camicie contro la squadra di un meraviglioso Nick Nurse, quest’ultimo serio candidato al Coach of The Year.

