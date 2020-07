Mercato NBA, i Brooklyn Nets vicini a firmare Lance Thomas

Continuano ad operare i Brooklyn Nets sul mercato per ovviare alle numerose defezioni registrate nelle scorse settimane tra infortunati e giocatori positivi al Covid-19. La franchigia di New York, dopo aver chiuso per Jamal Crawford e Michael Beasley, è pronta a piazzare un altro colpo sul mercato NBA. Secondo quanto riportano i media locali, i Nets sarebbero vicini alla firma di Lance Thomas. Si tratterebbe dell’ultimo tassello da aggiungere al proprio roster per Brooklyn. Thomas, 32 anni, è apparso per l’ultima volta in NBA con la canotta dei New York Knicks durante la stagione 2018-19, con una media di 4.5 punti e 2.5 rimbalzi in 46 presenze.

Come detto, la situazione in casa Nets non è delle più facili, con diversi nomi importanti indisponibili. Parliamo di gente come Taurean Prince, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan e Wilson Chandler che si aggiungono alla già preventivata assenza della coppia Kyrie Irving & Kevin Durant. I Nets si trovano al settimo posto nella Eastern Conference con un record di 30-34 e sono pronti ad affrontare le ultime otto partite di regular season per difendere la loro posizione nei confronti di Orlando che ha appena mezza partita di ritardo sulla squadra di New York.

Leggi Anche

Mercato NBA, suggestione Nick Young per i Brooklyn Nets

Mercato NBA, i New York Knicks incontrano Tom Thibodeau

Mercato NBA, I Brooklyn Nets firmano Donta Hall