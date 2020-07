Dopo aver sopperito alle defezioni giunte da Spencer Dinwiddie, Taurean Prince e DeAndre Jordan con l’ingaggio di Jamal Crawford e Michael Beasley, gli utenti di Twitter avrebbero trovato in Nick Young il prossimo acquisto dei Brooklyn Nets.

L’ex campione NBA, rimasto senza squadra dopo la sua breve esperienza ai Denver Nuggets nel 2018, è stato infatti individuato come il sostituto preferito dal web, per il quale lo stesso Jordan Clarkson si è speso in prima persona.

Tuttavia, a spegnere qualsiasi suggestione al proposito ci sarebberero diverse indiscrezioni di mercato, che darebbero ormai in fase avanzata la trattativa della franchgia per l’ingaggio di un altro grande nome del recente passato NBA, Amir Johnson.

Prima della ripartenza ufficiale della stagione c’è però ancora molto tempo a disposizione, e chissà che, in caso di ulteriori ritiri, qualche squadra non faccia ancora un pensierino sul famigerato Swaggy P.

