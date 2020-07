NBA, Enes Kanter sicuro: “I Celtics possono battere chiunque”

Secondo Enes Kanter, i Boston Celtics non sono preoccupati della loro posizione nella Eastern Conference, in quanto possono sconfiggere chiunque. Secondo il sito Boston.com, il centro dei Celtics si è così espresso:

“I Celtics possono battere qualsiasi squadra si affacci sul parquet. Dunque non siamo preoccupati su chi affronteremo o non affronteremo ad Orlando. Vogliamo dimostrare a ciascuno il nostro valore e far ricredere tutti coloro che ad inizio stagione ci criticavano.”