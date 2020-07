A poche settimane dal ritorno in campo, una nuova tegola si abbatte sugli Washington Wizards.

La franchigia capitolina infatti ha annunciato di aver rilevato i loro primi casi di coronavirus con Thomas Bryant e Gary Payton II.

Si tratta dei primi due casi in assoluto per quanto riguarda gli Wizards.

Ad anticipare la notizia era stato lo stesso allenatore, Scott Brooks, nel corso di una videoconferenza da Orlando.

Un paio di ragazzi non hanno potuto intraprendere il viaggio assieme a noi. Speriamo che si possano riunire presto alla squadra.

Rispetto a quanto rilasciato dalla franchgia, attualmente non è ancora chiara la tempistica del contagio di Thomas Bryant e Payton II, e da quanto sia possibile determinare loro risultati positivi nel tempo.

La prima partita in programma per gli Washington Wizards è fissata per il prossimo 22 luglio, prima dell’inizio ufficiale del campionato il 31 luglio.

