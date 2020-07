NBA, se i Lakers dovessero vincere daranno l’anello anche ad Avery Bradley

Avery Bradley, giocatore dei Los Angeles Lakers, due settimane fa aveva annunciato che sarebbe rimasto fuori dalla competizione di Orlando per motivi personali. Nonostante questo però, la franchigia ha comunque promesso che se dovesse vincere il suo 17 ° titolo NBA, terrà comunque un anello per il giocatore.

A tal proposito, Bradley ha dichiarato:

Bradley ha rinunciato a partecipare alla ripresa della stagione 2019-20 in Florida poiché il figlio di 6 anni ha problemi di salute. Di tutti i giocatori che hanno deciso di rinunciare al riavvio della stagione a Orlando, Bradley è l’unico giocatore facente parte di una squadra che punta al massimo per il titolo NBA.

Nonostante ciò, ha detto a Yahoo Sports che non ha rimpianti:

“Ad essere sincero, a rinunciare non ho fatto fatica. Il fatto di non poter essere a Orlando non mi pesa. Sono in un punto della mia vita in cui ho imparato a non prendere decisioni finché non sono sicuro di quello che sto facendo”.