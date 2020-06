Durante la notte italiana, Avery Bradley ha informato i Lakers della sua volontà di non scendere in campo nel proseguimento della stagione. Wojnarowski di ESPN ha spiegato in un tweet il motivo:

“Alla base della decisione di Bradley di rimanere con la sua famiglia c’è la salute del più grande dei suoi 3 figli. Suo figlio di 6 anni ha lottato per riprendersi da malattie respiratorie e sarebbe sconsigliato dal punto di vista medico entrare nella bolla di Orlando”

Lo stesso Bradley era, insieme a Irving, uno dei leader della coalizione di giocatori che volevano l’NBA più attenta ai diritti delle persone di colore. Per questo, la guardia ex Clippers si è sentito in dovere di rilasciare la seguente dichiarazione:

“Come avevo già promesso, userò questo tempo per concentrarmi sulla creazione di progetti per aiutare a rafforzare la mia comunità”

Nel frattempo, sembra che le quotazioni di JR Smith nei giallo-viola siano aumentate, e la guardia ex Cavs è il candidato numero uno per rimpiazzare Avery Bradley. Il presidente delle basketball operations dei Lakers Rob Pelinka ha già discusso con Rich Paul, agente di JR, riguardo l’accordo, e sembra che torneranno a parlare domani.

La franchigia di L.A., dopo la perdita per motivi familiari del playmaker titolare, ha estremamente bisogno di trovare un sostituto all’altezza. Il contributo di Bradley, partito titolare in 44 delle 63 partite giocate dai Lakers, era importante sia in attacco, dove viaggiava a 8.6 punti di media in 24 minuti, sia in difesa.

JR, dal canto suo, non scende in campo dal 19 novembre 2018. Aveva già svolto dei work-out a febbraio con i Lakers, ma la squadra di LeBron e Davis aveva preferito firmare Dion Waiters. JR Smith ha giocato 15 stagioni in NBA, vestendo la maglia di New Orleans, Denver, New York e Cleveland, dove ha vinto l’anello nel 2016. Avrà fino al primo luglio, data di scadenza della finestra trasferimenti, per trovare un accordo con i Lakers e provare a vincere un altro anello.

