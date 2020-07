Mercato NBA, il GM dei Brooklyn Nets: “L’offerta per Popovich? Falsa”

Durante le scorse giornate, Gerald Brown, ex giocatore NBA, ha confessato di aver sentito più voci riportare un interesse dei Brooklyn Nets su Gregg Popovich. La franchigia newyorchese è alla ricerca di un nuovo allenatore che sappia guidare una squadra formata da stelle ‘pesanti’ come Kyrie Irving e Kevin Durant. Queste le parole di Brown rilasciate nelle ultime ore:

“Ci sono voci in giro che dicono come il proprietario delle Brooklyn Nets stia cercando di fare un’offerta clamorosa a Gregg Popovich. Un’offerta davvero importante, qualcosa che non si può rifiutare.”

Ebbene, la voce pare sia giunta anche a Sean Marks, GM dei Brooklyn Nets, il quale ha voluto rassicurare tutti i tifosi dei San Antonio Spurs smentendo, di fatto, ogni accostamento con l’attuale coach dei texani:

“Pop ha già un lavoro. E vi dirò questo: ovviamente, sappiamo tutti che Popovich è un allenatore straordinario e sorprendente, e per essere sincero, è un leader ancora migliore. Quindi lascerò che Pop continui ad allenare gli Spurs. Lo deve a loro e viceversa. Sono sicuro che è contento di rimanere in Texas.”

I Nets, quindi, rimangono ancora alla ricerca del loro prossimo head coach. I nomi sono diversi, anche se negli ultimi giorni il buon Woj ha dichiarato come Vaughn potrebbe spazzar via tutte le voci ed essere riconfermato alla guida della squadra. Chiaro che il front office farà comunque un giro di telefonate per capire le migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato NBA.

