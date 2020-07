La NBA rilascia il calendario della breve preseason nella bolla

La NBA ha finalmente reso note le date dei vari scrimmage delle varie squadre impegnate nella breve ‘preseason’ studiata tra il 22 ed il 28 luglio all’interno del Walt Disney World Resort. Ognuna delle 22 compagini presenti ad Orlando giocherà tre partite d’esibizione prima del nuovo inizio della stagione regolare prevista per il 30 luglio.

The NBA Season Restart Scrimmage Schedule!

From July 22-28, participating teams will compete in three inter-squad scrimmages in final preparation for the resumption of the season on July 30. #WholeNewGame pic.twitter.com/c27jDrsTQw

— NBA (@NBA) July 4, 2020