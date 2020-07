NBA, Sacramento e Milwaukee chiudono i centri di allenamento per Coronavirus

I Milwaukee Bucks ed i Sacramento Kings hanno chiuso le loro strutture di allenamento a seguito degli ultimi risultati dei test del coronavirus di venerdì scorso. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, le franchigie hanno riscontrato diverse positività nelle ultime ore, costringendole ad evitare ulteriori contatti in vista della partenza all’interno della bolla di Orlando che avverrà giovedì per Milwaukee e mercoledì per Sacramento.

La decisione arriva dopo la notizia che un altro paio di contendenti al titolo – i Denver Nuggets ed i Los Angeles Clippers – avrebbero chiuso le loro rispettive strutture a seguito di nuovi test positivi effettuati all’inizio della scorsa settimana. I Bucks si ritrovano al primo posto in regular season con un record di 53-12 (.815) con 6.5 partite di vantaggio sui Toronto Raptors, secondi nella Eastern Conference. Per Sacramento invece la rincorsa all’ottavo posto è quasi un miraggio: servirebbe un miracolo per la franchigia californiana per accedere alla tanto desiderata postseason che manca ormai da 15 anni.

