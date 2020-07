Mercato NBA, Danilo Gallinari: “Io free agent? Per ora non ci penso”

La presenza del Gallo ha sempre portato una prospettiva del tutto unica agli Oklahoma City Thunder. Come veterano del team ha saputo portare un importante livello di competenza e professionalità sia in campo che fuori ai suoi compagni di squadra più giovani.

Ed anche in un momento di emergenza come quello attuale, il giocatore azzurro sembra avere la mente sgombra e non pensare a quello che sarà il suo futuro prossimo. Free agent al termine di questa stagione, Danilo Gallinari avrebbe dovuto scegliere presumibilmente la sua nuova squadra in queste settimane, ma l’emergenza Covid-19 ha scombussolato il calendario, e cosi anche i suoi piani.

Nessuna distrazione, solo il basket per Gallinari, che si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni per Thunder Talk, rubrica tenuta dalla squadra di Oklahoma sul loro sito ufficiale:

La sicurezza del giocatore verso i suoi compagni di squadra sembra del tutto giustificata. La squadra sembra pronta a competere.

Lo hanno ampiamente dimostrato i suoi giocatori, che hanno approfittato per fare sedute di allenamento individuali, addirittura prima che la squadra iniziasse i suoi programmi; e la stessa natura competitiva li ha portati a battere una sicura contendente come Boston durante le ultime partite giocate a Marzo.

Ha concluso, dimostrando di non pensare per ora a quello che sarà il suo destino.

Danilo Gallinari, an unrestricted free agent after the season, said he never considered opting out of Orlando: "The main reason is we are fighting for something, and I think what we are fighting for and what we are playing for is more important than the free agency."

— Royce Young (@royceyoung) July 3, 2020