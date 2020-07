NBA, Jamal Crawford ‘minaccia’ il ritiro: “Non so se tornerò a giocare”

È passato più di un anno da quando Jamal Crawford ha realizzato 51 punti nell’ultima partita della scorsa stagione con la maglia dei Phoenix Suns. Dopo più di trecentosessantacinque giorni dall’evento, Jamal non ha più fatto ritorno sul parquet. Ovviamente ci si chiede quando il veterano deciderà di ritirarsi. Così Crawford si è rivolto a HoopsHype:

“Non ho pianificato con precisione un possibile rientro, ma probabilmente questo avverrà nel corso della prossima stagione. Probabilmente non rientrerò all’inizio, ma a stagione in corso, possibilmente in una squadra che lotta per i playoff. Se ciò non dovesse accadere, allora potrò dire ‘Lo spettacolo è finito’.”

Il quarantenne Crawford non è il giocatore più anziano di sempre ad aver realizzato più di 50 punti in una partita NBA. Tuttavia è l’unico ad aver realizzato più di 50 punti con ben quattro squadre diverse: Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors e Phoenix Suns.

La lega tende a dare la possibilità ai più giovani di scendere in campo con i two-way contract. Dunque un eventuale ritorno di Jamal sarebbe improbabile. Se nessuna squadra punterà su Crawford la prossima stagione, sicuramente il giocatore avrà disputato un’ultima partita memorabile. Infatti ha realizzato i suoi 51 punti nella giornata dell’addio di Dirk Nowitzki al basket giocato. Una giornata che nessuno dei due scorderà facilmente.

