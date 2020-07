NBA, Zhaire Smith non finirà la stagione

Derek Bodner, insider per The Athletic, ha detto in un tweet che Zhaire Smith dei Philadelphia 76ers non sarà alla ripartenza per un infortunio:

“L’esterno dei 76ers Zhaire Smith ha un edema osseo nel ginocchio sinistro e non viaggerà ad Orlando. Zhaire ha iniziato a provare dolore prima che gli allenamenti dei Sixers ricominciassero la settimana scorsa, e ha iniziato subito il trattamento”

Bodner ha aggiunto anche dei dettagli “tecnici” riguardo l’assenza del giocatore per Philadelphia:

“Poiché l’infortunio di Smith è successo prima dell’inizio del training camp la settimana scorsa, i Sixers non avranno la possibilità di avere un sostituto. Il roster sarà comunque di 17 persone dopo l’aggiunta di Ryan Broekhoff qualche giorno fa”

Zhaire Smith è stato raramente utilizzato da Philadelphia, giocando solo 7 partite nel corso della stagione 2019/20 prima dello stop forzato.

Scelto al primo giro del Draft del 2018 dai Phoenix Suns, era arrivato nella città dell’amore fraterno grazie alla trade che aveva portato Mikal Bridges nel deserto dell’Arizona. Smith aveva però perso gran parte della sua stagione da rookie per una “Jones fracture”, ovvero un infortunio al piede, e una reazione allergica. L’attuale stagione l’aveva passata giocando principalmente in G-League. Con i Delaware Blue Coats, franchigia affiliata dei 76ers, ha giocato 28 partite con una media di 13,5 punti e 3,2 rimbalzi, tirando con il 37,6 % dall’arco.

Era comunque difficile pensare che Brett Brown, coach dei Sixers, avrebbe fatto giocare molto Zhaire Smith nella bolla di Orlando. Nelle rotazioni della squadra partivano davanti Zhaire diversi giocatori: Josh Richardson, Matisse Thybulle, Furkan Korkmaz e Shake Milton. Smith avrebbe giocato minuti importanti nel caso di infortunio, o positività al Coronavirus, di almeno uno di questi giocatori.

L’epilogo della stagione è comunque deludente per la guardia di Philadelphia, e inizierà la stagione 2020/21 con la paura di avere l’opzione squadra per la stagione seguente rifiutata.

Leggi anche:

Mercato NBA, Jordan Bell è un nuovo giocatore dei Cleveland Cavaliers

Mercato NBA, I Portland Trail Blazers firmano Jaylen Adams

NBA, DeAndre Jordan e Dinwiddie positivi al Coronavirus