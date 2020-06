Mercato NBA, I Portland Trail Blazers firmano Jaylen Adams

I Portland Trail Blazers sono ormai vicini ad annunciare l’arrivo di Jaylen Adams come “substitute player” al posto di Trevor Ariza. Quest’ultimo, infatti, nei giorni scorsi aveva ufficialmente dichiarato di non voler partecipare alla ripartenza stagionale presso la bolla di Orlando. A riportare la notizia è stato il solito Adrian Wojnarowski di ESPN.

Portland in questo momento si trova in zona luxury tax, ma il contratto di Adams, in questo particolare caso, non andrà ad incrementare il monte stipendi complessivo. Adams ha trascorso l’intera stagione 2019-20 con i Wisconsin Herd in G League, viaggiando con una media di 21.5 punti, 5.7 assist, 5.1 rimbalzi e 1.8 palle rubate, sparando con il 40.7% dall’arco. Il giocatore si è inoltre piazzato in seconda posizione nella corsa MVP della G League.

L’ala è stato undrafted nel 2018 e, successivamente, aveva firmato un two-ways contract con gli Atlanta Hawks durante la scorsa stagione.

Leggi Anche

NBA, DeAndre Jordan e Dinwiddie positivi al Coronavirus

Mercato NBA, I Los Angeles Lakers firmano JR Smith

Finestra di Mercato NBA: tutti i colpi chiusi in tempo reale