NBA, Wilson Chandler non giocherà nella bolla di Orlando

Nella notte è arrivata comunicazione di forfait in vista della ripartenza della stagione NBA da parte di Wilson Chandler. L’ala, infatti, ha annunciato ufficialmente di non voler giocare nella bolla di Orlando. Il 33enne è il quinto giocatore finora ad confermato l’indisponibilità a giocare unendosi ad Avery Bradley, Trevor Ariza, Davis Bertans e Willie Cauley-Stein.

Le motivazioni di Chandler sono da individuarsi con la sua famiglia. Il giocatore vuole passare più tempo con i suoi affetti, tra cui sua nonna che ha cresciuto lui e tre figli:

“Per quanto sia difficile non stare con i miei compagni di squadra, la salute e il benessere della mia famiglia devono venire prima. Grazie all’organizzazione Nets per avermi compreso e supportato in questa decisione, starò a guardare e fare il tifo per la nostra squadra ad Orlando.”

A questo punto, i Brooklyn Nets stanno ricontattando Justin Anderson, attualmente free agent, in sostituzione dello stesso Chandler per riempire lo spot in roster rimasto vuoto. L’agente di Anderson, Mark Bartelstein, ha detto ad Adrian Wojnarowski di ESPN che il suo assistito è eventualmente pronto a firmare. Anderson ha già vissuto una piccola parentesi con Brooklyn durante lo scorso gennaio quando firmò un contratto decadale.

Chandler ha giocato 35 partite con i Nets in questa stagione, viaggiando con una media di 5.9 punti e 4.1 rimbalzi. Brooklyn è al settimo posto nella Eastern Conference.

