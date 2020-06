NBA, Draymond Green su LeBron James: “Per me è lui il GOAT

Con l’avvicinarsi dei Playoffs nella bolla di Orlando, molti giocatori stanno decidendo se partecipare alla competizione o rimanere fermi per riprendersi da eventuali infortuni. Altri, invece, si stanno impegnando per coinvolgere al 100% il proprio team e giocare una buona postseason. Poiché le partite si disputeranno a porte chiuse, è comprensibile anche il calo di stimoli e, soprattutto, di pressione che si prova in una normale partita NBA. Proprio per questo motivo sono sorti parecchi interrogativi: basterà la sola presenza dei giocatori e l’obiettivo di vincere il titolo a rendere competitivi i Playoffs di quest’anno?

In risposta a questa domanda, Patrick Beverley ha lanciato un messaggio su Twitter. Proprio perché LeBron James scenderà in campo, allora dovranno farlo anche tutti gli altri.

Hoopers say what y’all want. If @KingJames said he hooping. We all hooping. Not Personal only BUSINESS🙏🏾🙏🏾🙏🏾 🙏🏾 #StayWoke ✊🏿✊🏿✊🏿 — Patrick Beverley (@patbev21) June 14, 2020

Rimanendo in tema, in un’intervista ai microfoni di ESPN è stato chiesto a Draymond Green cosa ne pensasse della stella dei Los Angeles Lakers e se effettivamente ha il potere di invogliare i giocatori a scendere in campo.

Così è intervenuto il giocatore dei Golden State Warriors:

“Penso che LeBron possa influire molte persone, come è giusto che sia. È probabilmente il più grande giocatore di tutti i tempi, basta guardare il suo curriculum, è impeccabile, dentro e fuori dal campo. Le cose che è stato in grado di fare sul campo sono ovviamente spettacolari. Ma è più importante le cose che è stato in grado di realizzare fuori dal campo, ed è da lì che ottiene il massimo rispetto da me.”.

Finiti gli elogi, Green si è soffermato a parlare dell’organizzazione “More than a Vote”, che James e numerosi atleti e allenatori di colore stanno guidando. Lo scopo dell’organizzazione è quello di ispirare gli afroamericani a registrarsi e votare alle prossime elezioni, per sensibilizzare il diritto di voto e far fronte a tutte le problematiche che solo ora gli americani hanno deciso di contrastare.

