3 giocatori che Golden State potrebbe prendere con la TPE da 17 milioni

Come già detto qualche giorno fa, nella prossima off-season i Golden State Warriors avranno a disposizione una trade exception (TPE) da 17 milioni arrivata nella trade di Iguodala ai Grizzlies. Spiegata molto facilmente, la TPE permetterà di “assorbire” il salario di un giocatore in una trade fino al suo valore stesso, ovvero 17 milioni, e scadrà il 24 ottobre. Il sito Clutchpoints ha citato 3 giocatori che potrebbero arrivare nella baia e che potrebbe far davvero bene:

1. JJ REDICK

La guardia 36enne resta uno dei migliori tiratori della lega e potrebbe contribuire partendo dalla panchina. Nel 2019-20 l’attuale giocatore dei Pelicans ha viaggiato a 15 punti di media, con una percentuale di tiro dal campo del 45%, e da 3 punti del 45.2%. L’ex giocatore di Duke è sempre stato un gran tiratore nelle situazioni di catch & shoot, le quali non mancano certamente ai Warriors degli ultimi anni.

2. TERRENCE ROSS

L’ala piccola dei Magic potrebbe partire titolare insieme a Curry e Thompson, ricoprendo quel ruolo di 3&D che Wiggins non sembra in grado di rivestire. Nelle 63 partite giocate quest’anno, ha fatto registrare 14.8 punti, 3.2 rimbalzi e 1.2 assist in 27 minuti di media a partita. Ross è un miglior tiratore di Wiggins, soprattutto in situazione di catch & shoot. Nella stagione 2019-20, Terrence Ross ha di media segnato 2 delle 5.2 triple tentate di media a partita in catch & shoot, contro l’1.3 su 3.6 di Andrew Wiggins. Inoltre è uno dei migliori atleti in NBA e potrebbe far molto bene nei contropiedi.

3. JONAS VALANCIUNAS

Dopo la trade che ha portato Willie Cauley-Stein a Dallas, Golden State non ha mai avuto un centro titolare. In quella posizione è stato schierato Kevon Looney, il quale però non ha mai convinto del tutto. Ed è proprio per questo che ai Warriors potrebbe arrivare un giocatore come Valanciunas. Il centro lituano proteggerebbe il ferro e darebbe il suo contributo a rimbalzo. Nella stagione in corso, Jonas ha realizzato di media 14.9 punti a partita, ai quali vanno aggiunti 11.2 rimbalzi e 1.8 assist.

