NBA, i New York Knicks incontreranno Will Hardy per il ruolo di head coach

I New York Knicks, dopo aver licenziato lo scorso 6 dicembre David Fizdale, sono in cerca di un nuovo head coach. La panchina era stata affidata ad interim a Mike Miller ma, visto che la stagione dei Knicks è ormai definitivamente conclusa, la dirigenza si sta concentrando sulla ricerca del nuovo allenatore.

In pole sembra ancora esserci Tom Thibodeau, ma nelle ultime ore è venuto fuori anche il nome di Will Hardy, assistant coach di 32 anni degli Spurs. L’insider ESPN Adrian Wojnarowski ha infatti pubblicato il seguente tweet:

“San Antonio permetterà all’assistente Will Hardy di fare l’intervista con i New York Knicks riguardo il ruolo di head coach”

L’allenatore, nonostante la giovane età, è alla sua decima stagione all’interno della franchigia texana. Ha iniziato come Video Coordinator, per poi allenare in Summer League e diventare, nel 2016, assistant head coach. Tra gli Spurs e i Knicks i rapporti non sono ottimi da quando, la scorsa estate, Marcus Morris firmò con la squadra della grande mela nonostante avesse accettato un contratto alla corte di Gregg Popovich. Ma questo non interesserà a Will Hardy che avrà comunque la possibilità di far colpo sulla dirigenza di New York.

Will non sarà il solo Spurs ad essere intervistato per il ruolo di head coach: il GM Scott Perry terrà incontri anche con Ime Udoka e Becky Hammon. Il primo, ex ala piccola, è stato vice-allenatore a San Antonio dal 2012 al 2019, mentre la seconda è al fianco di Coach Pop dal 2014.

Tuttavia, non sarà facile conquistare il posto di capo allenatore: sembra sicuro che i Knicks affideranno il ruolo all’ex Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves Tom Thibodeau. E alle sue spalle la lista è lunga: solo per citarne uno, sarà intervistato anche Kenny Atkinson, allenatore per 4 stagioni dei vicini Brooklyn Nets.

