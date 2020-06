La NBPA, ovvero il sindacato dei giocatori della NBA, ha inviato un promemoria ai giocatori contenente tutte le informazioni sulla ripartenza. Uno dei punti del documento è la possibilità di avere gratuitamente un anello smart, prodotto da Oura, per tutelarsi nella bolla.

La scelta è ricaduta sul dispositivo prodotto dall’azienda finlandese dopo che il Rockefeller Neuroscience Institute ne ha testato l’uso, scoprendo che è in grado di prevenire i contagi da coronavirus con 3 giorni di anticipo, presentando una precisione del 90%. Il dottor Ali Rezai, direttore esecutivo dell’istituto di ricerca, ha rilasciato le seguenti parole alla rivista GQ:

“Se siamo in grado di fornire informazioni sulle persone asintomatiche in grado di diffondere il virus e aiutare con il rilevamento precoce grazie a questa tecnologia, si può decidere con maggiori informazioni alle spalle, facilitare la sicurezza, dare la priorità dei test a chi ne necessita maggiormente e attuare diverse strategie di contenimento”

L’anello si occuperà di monitorare la salute di chi lo indosserà. Esso è infatti dotato di diversi sentori che permettono di misurare la temperatura, la frequenza respiratoria e cardiaca e il ciclo del sonno. Inoltre gli anelli avvertiranno i giocatori nel caso dovessero venire in contatto con persone affette da Covid-19. Questo permetterà loro di spostarsi con maggiore sicurezza all’interno della bolla.

La NBA ha comunque affermato che l’uso non sarà obbligatorio. Zach Lowe di ESPN ha inoltre affermato che le franchigie non avranno accesso esclusivo ai dati dei giocatori, ma solo se uno dei giocatori dovesse risultare positivo o in pericolo di contrarlo. Secondo il reporter Shams Charania, se un giocatore contrarrà il coronavirus, verrà immediatamente isolato in una posto separato all’interno della bolla. Per tornare con gli altri e uscire dall’isolamento dovrà risultare due volte negativo al tampone.

Sicuramente per l’NBA varrà la pena monitorare i giocatori, o almeno quelli che sceglieranno di indossare l’anello. Essi verranno infatti in contatto con centinaia di persone e la lega dovrà fare tutto il possibile per evitare un contagio di massa.

