NBA, Charles Barkley: “Sarebbe sbagliato cancellare la stagione”

L’ex stella della NBA Charles Barkley si è detta fortemente contraria all’annullamento della stagione 2019-2020, citando l’importanza degli stipendi dei giocatori. Sir Charles è così intervenuto nel programma “Get Up” di ESPN:

“Penso che sarebbe sbagliato non giocare per due motivi: in primo luogo se i giocatori non torneranno in campo, resteranno dimenticati per il resto dell’anno. Inoltre i giocatori perderanno miliardi di dollari che potrebbero investire nelle proprie comunità per realizzare grandi progetti. Dunque non sarebbe per nulla positivo.”