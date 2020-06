NBA, ecco l’unica squadra che ha votato contro la ripartenza

Ieri, la NBA ha annunciato la ripartenza della stagione con 22 squadre invitate a sfidarsi ad Orlando per competere per i playoff. Le altre otto squadre non parteciperanno. Se l’NBPA accetterà il progetto, la stagione inizierà ufficialmente il 31 luglio 2020. Tutte le squadre hanno accettato la proposta di Adam Silver. Tutte eccetto una: i Portland Trail Blazers.

Qual è il motivo per cui i Blazers hanno rifiutato? Perché secondo Chris Haynes di Yahoo Sports hanno preferito un piano da 20 squadre anziché da 22. La guardia C.J. McCollum si è dichiarata orgogliosa della proprietà dei Blazers nell’aver rispettato la volontà dei giocatori nelle votazioni.

We play for an ownership group that actually listens to its players and has a backbone. We voiced what we felt was the best option and they followed our lead. I commend our front office and Jody Allen. https://t.co/mAj5EzeiUh

— CJ McCollum (@CJMcCollum) June 4, 2020