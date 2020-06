NBA, Michael Jordan commenta la sua donazione da 100 milioni di dollari

Nella giornata di venerdì, Jordan Brand ha annunciato ufficialmente il suo impegno alla lotta contro il razzismo attraverso una donazione da 100 milioni di dollari da versare in 10 anni per garantire l’uguaglianza razziale, la giustizia sociale e un maggiore accesso all’istruzione. Michael Jordan, leggenda della NBA, ha quindi spiegato perché ha voluto agire in maniera decisa. Queste le sue parole in una intervista rilasciata al ‘Charlotte Observer’:

“Siamo stati messi da parte (come afro-americani) per troppi anni. Fa schifo alla nostra anima tutto questo. Non possiamo più accettarlo. Questo è un punto di svolta. Dobbiamo prendere una posizione. Dobbiamo essere migliori come società per quanto riguarda la lotta al razzismo.”

L’Hall of Famer ha quindi illustrato i modi in cui le persone possono agire per cambiare la società in meglio:

“Dobbiamo affrontare i nostri demoni. Allungare una mano. Mettere da parte le disuguaglianze. Abbiamo riscontrato tutti che il razzismo è ancora in qualche modo accettabile in certi ambienti. E non va bene.”

Nel frattempo diversi atleti NBA sono scesi di persone tra le strade delle principali città americane: l’ultimo ad aver messo la propria faccia è stato Giannis Antetokounmpo tra le vie di Milwaukee. Negli Stati Uniti si respira ancora aria di protesta. Se a New York la situazione sembra essersi calmata (è stato tolto il coprifuoco serale, ndr), a Washington la gente sta manifestando con estrema energia nelle vicinanze della Casa Bianca. Con Donald Trump che – per ora – si limita ad osservare.

