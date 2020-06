NBA, Antetokounmpo si unisce alla protesta per George Floyd

Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks, si è unito alla protesta per la morte di George Floyd, caso che sta infiammando l’America. Sceso per le strade di Milwaukee, l’attuale MVP della NBA si è presentato con addosso una maglietta su cui erano ben visibili le parole “I can’t breathe”. Il giocatore greco ha anche mandato un messaggio molto importante:

“Questa è la nostra città. Siamo qua tutti perché vogliamo un cambiamento. Vogliamo giustizia. Questo è il motivo per cui siamo tutti qua. Questo è il motivo della nostra protesta. Io marcerò con voi fratelli per questo. Voglio che i miei figli – quando cammineranno per Milwaukee – non abbiano paura. Non voglio che i miei figli abbiano odio nel loro cuore. Non faccio tutto questo per pubblicità. Non me ne frega niente della pubblicità. Voglio che la gente di Milwaukee sappia che io sono qui.”