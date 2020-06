I 10 migliori percorsi ai playoff NBA secondo Bleacher Report

Spesso i playoff NBA vengono dominati da un’unica squadra che corre verso il titolo NBA a testa bassa. Dal primo turno alle Finals, tutti gli avversarsi vengono schiacciati. Tutte le squadre prese in considerazione in questa particolare classifica – ovviamente – hanno poi vinto l’anello. Diversi fattori, però, rendono più epica – o semplicemente più difficile – una corsa al titolo. In questa graduatoria vengono prese in considerazione la forza degli avversari affrontati, il record di vittorie della squadra e il modo in cui sono arrivate. L’insieme di questi fattori permette di capire quali sono le 10 migliori corse al titolo NBA.

10. Philadelphia 76ers – 1983

Record Playoff: 12-1

Squadre affrontate: NYK (44-38), MIL (51-31), LAL (58-24)

I grandi 76ers di Julius Erving e Moses Malone. Philadelphia perse una sola partita durante la sua corsa al titolo NBA. L’unica sconfitta avvenne in Finale di Conference, contro degli ottimi Milwaukee Bucks. La loro ottima percentuale di vittorie, fa entrare questa squadra di diritto nella classifica. Inoltre batterono con un netto 4-0 i Los Angeles Lakers. Quei Lakers erano guidati da una coppia leggendaria, formata dagli Hall of Famer Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.