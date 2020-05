I 10 numeri di maglia più importanti secondo Bleacher Report

Il numero di maglia è uno dei segni distintivi più importanti per un giocatore NBA. Alcuni restano impressi nella storia, influenzando le generazioni future. Un esempio può essere il leggendario numero 23 di Michael Jordan. Chiunque, cresciuto durante gli anni ’90, ha sognato di saltare verso il canestro con la canotta dei Bulls. In questa classifica, quindi, si analizzano tutti i 70 anni di storia NBA per avere un quadro completo di quali numeri siano stati i più influenti durante tutta la ‘vita’ della lega. Le superstar prese in considerazione sono state almeno 3 volte All-Star. Oppure sono apparse almeno 3 volte nei migliori quintetti difensivi o fanno parte della Hall of Fame.

Numero #2

Giocatori importanti: Moses Malone, Alex English, Joe Johnson, Mitch Richmond, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Norm Van Lier, John Wall

Riconoscimenti: 52 All-Star, 24 All-NBA, 16 All-Defensive, 5 titoli, 3 Hall of Famers, 3 MVP Awards, 3 Finals MVP Awards, 2 Defensive Player of the Year Awards

Il numero 2 viene rappresentato da un cospicuo gruppo di giocatori sottovalutati. Moses Malone ha vinto per 3 volte il titolo di MVP. Alex English è tra i 20 migliori realizzatori della storia NBA. Kawhi Leonard è dominante in entrambi i lati del campo e ha portato a casa già 2 MVP delle Finals, durante la sua giovane carriera. Joe Johnson, nel suo “prime”, era uno dei migliori attaccanti in circolazione, ma non è mai riuscito a portare una squadra al titolo. Richmond fu una delle migliori guardie della sua epoca. Alcuni di questi giocatori hanno il talento per essere considerati parte dell’Olimpo NBA.