NBA, Nick Collison sul caso Floyd: “Dobbiamo fare tutti qualcosa”

Nick Collison, ex giocatore dei Seattle Sonics e degli OKC Thunder, ha voluto lanciaro un appello su Twitter sul caso George Floyd. Il veterano, con 14 stagioni NBA alle spalle, ha usato come pretesto una donazione di 20.000 dollari per provare a smuovere l’opinione pubblica e la comunità bianca sulle difficoltà e le ingiustizie che vivono le persone di colore negli Stati Uniti.

Today I donated $20,000 to the NAACP Legal Defense Fund in the Memory of George Floyd, Ahmaud Arbery, and so many other people whose lives weren’t valued because of the color of their skin. There is a burden carried by men and women of color in our country that I will never feel.

— Nick Collison (@nickcollison4) May 29, 2020