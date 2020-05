NBA, Bradley Beal: “Io nel mirino dei Nets? Un attestato di stima”

Bradley Beal sembra essere piuttosto interessato alle mire di mercato dei Brooklyn Nets, sapendo certamente di essere uno dei possibili futuri acquisti della squadra di casa al Barclays Center, che di questi tempi ha avviato delle discussioni interne volte alla creazione di un piano per portare in rosa una terza superstar da affiancare a Kevin Durant ed a Kyrie Irving.

Recentemente intervistato da Jackie MacMullan, giornalista di ESPN, Bradley Beal ha dichiarato quanto segue a riguardo delle voci di mercato che lo riguardano:

“Queste voci circolano da non poco tempo. E’ interessante e gratificante al tempo stesso: essere l’obiettivo di una franchigia che sta plasmando il proprio roster con l’ambizione di vincere il titolo certifica il fatto che tu stia facendo un buon lavoro. Lo ritengo un segno di stima e sono felice che grandi giocatori, quali KD e Kyrie, abbiano fatto il mio nome alla dirigenza. Al tempo stesso la sfida certamente non sarebbe facile e scontata, ma mi farei trovare pronto. D’altra parte sono a Washington dal 2012, ho costruito qui la mia carriera e solo grazie agli Wizards sono diventato un All-Star. E’ chiaro che vorrei ripagare la fiducia e l’affetto della comunità cercando di vincere qui, ma sarei un ipocrita se affermassi di non pensare alle voci di mercato ed all’interesse di Brooklyn”.