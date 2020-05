Sport: la situazione attuale nel mondo

Come stiamo tutti vedendo, alcuni sport sono ripartiti o stanno per ripartire mentre altri sono fermi o addirittura definitivamente sospesi. Abbiamo parlato coi nostri colleghi di Bookmakerbonus.it per capire qual è la situazione attuale nei maggiori sport in Europa e nel mondo.

Detto ciò, vediamo insieme la situazione degli sport e dei campionati più popolari, partendo proprio dal basket.

La situazione nel Basket

Per quanto riguarda la pallacanestro, la Lega Italiano – ad esempio – ha deciso di chiudere il campionato, con la Virtus Bologna prima in classifica (18 vinte e solamente 2 perse, ndr) che ha visto così spegnersi le possibilità di riportare il titolo in quel di Bologna dopo diversi anni di assenza.

Stesso discorso per quanto riguarda l’Eurolega che nella giornata di lunedì ha annunciato ufficialmente la cancellazione della stagione.

La NBA, invece, sta studiando un modo per ricominciare: si giocherà certamente senza pubblico e nonostante le prime obiezioni ormai i giocatori hanno accettato l’idea nonostante l’idea iniziale di LeBron James il quale aveva dichiarato ad inizio marzo che non avrebbe giocato senza pubblico in un’intervista.

L’intenzione è quella di riprendere, ma si aspetta di arrivare a un livello in cui il picco dei contagi sarà più gestibile, specialmente negli Stati Uniti. Gli addetti ai lavori spingono per ricominciare, e si sta lavorando per mettere a punto delle soluzioni che possano garantire la massima sicurezza agli atleti e al relativo staff.

Una ipotesi sempre più plausibile è una ripresa nella seconda parte di luglio con la decisione attesa entro poche settimane. Il luogo ‘bolla’ dovrebbe essere Orlando.

Sempre restando negli States, la NCAA è stata definitivamente sospesa e cancellata ad inizio marzo.

La situazione nel Calcio

Passiamo ora al calcio: a metà maggio è ripartita la Bundesliga, il campionato di calcio tedesco, che sta vedendo il duello in vetta tra Dortmund e la capolista Bayern Monaco. A breve, ovvero nel mese di giugno, dovrebbero ripartire anche la Premier League e la Serie A italiana, visti anche i tanti interessi economici, in particolare relativi ai diritti tv. Lo stesso Ministro Spadafora e i maggiori dirigenti della FIGC hanno annunciato che al 90% la Serie A riprenderà a metà giugno.

Percorso simile per la Liga spagnola, con i dirigenti federali che hanno raggiungo un accordo con il ministro dello sport iberico per riprendere il campionato entro il 15 giugno.

La Champions League dovrebbe invece ripartire tra fine luglio e il 10 Agosto, con il ritorno degli ottavi di finale che vedrà impegnate le tre italiane Atalanta, Napoli e Juventus.

La situazione nel Tennis

Venendo al tennis, dopo lo spostamento dell’ATP, a breve partiranno dei tornei locali, mentre-come nel caso dell’Nba-gli addetti ai lavori stanno studiando delle soluzioni per ripartire quanto prima. In Italia, la data più accreditata per l’apertura dei circoli FIT è l’8 Giugno, mentre il dirigente della Federazione Italiana Tennis Binaghi si è detto convinto del fatto che gli Internazionali si disputeranno entro la fine dell’anno. Fondamentale per l’inizio dei tornei internazionali sarà l’andamento di questi piccoli tornei minori che sono già iniziati in paesi come l’Austria e che a breve riprenderanno in altri stati europei.

Altri Sport

Per quanto riguarda gli sport minori, saranno decisive le capacità di poter operare in totale sicurezza unita al fatto di avere le risorse economiche per riprendere: senza ricavi da sponsor e diritti tv infatti una ripresa sembra alquanto difficile.

