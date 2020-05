Disney World Resort di Orlando sarà la ‘zona protetta’ dove riprendere la stagione NBA, ora resta da decidere solo la modalità di ripartenza. Una delle ipotesi che ha preso piede in questi giorni sarebbe saltare la regular season e passare direttamente ai Playoffs.

I Playoffs, però, non avranno la solita formula, come ha dichiarato Brian Windhorst di ESPN durante il podcast di Bobby Mark e Tim Bontemps: la nuova formula prevede di fare sfide incrociate tra le migliori 16 squadre senza tener conto della Conference d’appartenenza.

Una possibilità da prendere in considerazione, come dichiara lo stesso Windhorst:

New podcast. @BobbyMarks42 & @TimBontemps on whether NBA return will end up playoffs only & discussion on the possibility of seeding it 1-16: https://t.co/AQqrWRydjg

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) May 25, 2020