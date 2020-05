NBA, Karl Malone: “Ero un duro tanto quanto Michael Jordan”

La più illustre assenza della serie “The Last Dance” è sicuramente stata la leggenda degli Utah Jazz, Karl Malone. Infatti l’ex lungo della compagine di Salt Lake City si è rifiutato (assieme a Bryon Russel) di farsi intervistare all’interno del documentario che ripercorre le gesta dei Chicago Bulls 1997-1998. L’account E60 legato ad ESPN ha, però, reso nota un’intervista – risalente al febbraio 2019 – dove viene chiesto a Malone il primo pensiero associato al nome di Michael Jordan.

Now we know what Karl Malone thinks of Michael Jordan pic.twitter.com/Q7a7QdFHZp — E60 (@E60) May 20, 2020

Il postino con uno sguardo di sfida ha così risposto:

“Michael Jordan? Cos’altro dovrei aggiungere?”

Stuzzicato in seguito sulla celebre gara-6 della NBA Finals del 1998 (passata alla storia per la rubata di Jordan dalle mani di Malone a circa 28 secondi dal termine), The Mailman ha risposto in questo modo:

“Perché dovrei raccontare di gara-6? Vi posso dire questo: sono un uomo e mi assumo la responsabilità di non aver vinto. Abbiamo dovuto sfidare i Chicago Bulls, che non erano solo Michael Jordan. Ho un grande rispetto per Michael, ma non pensavo di giocare solo contro di lui, ma contro tutti i Bulls. Riconosco che fosse un duro, ma anche io ero un brutto figlio di p… Ero fatto così.”

