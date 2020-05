NBA, Spencer Dinwiddie conclude la campagna GoFundMe dopo soli 1.100€

La campagna GoFundMe di Spencer Dinwiddie per chiedere ai fan di scegliere la sua futura squadra NBA è già giunta al termine. La guardia dei Brooklyn Nets, la settimana scorsa, aveva annunciato che avrebbe firmato un contratto con una squadra decisa dai tifosi nel caso in cui fosse riuscito a raccogliere una somma di denaro tale da raggiungere la cifra di 24.632.630 dollari. Tuttavia Dinwiddie ha deciso di terminare la campagna dopo soli 3 giorni con 1.150 dollari raccolti che donerà in beneficenza. Lo stesso Dinwiddie annunciato in questo modo la chiusura delle operazioni tramite GoFundMe:

Woke up this morning and saw we reached about 100 individual donors and a lil over $1k. We also had some fun with #NBATwitter lol

I’ll be donating the proceeds to @ReadWorks, a 501(c)3 organization that supports remote learning efforts for teachers and students during COVID-19. https://t.co/4YfWAIU0f3

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) May 18, 2020