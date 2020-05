Gallinari: “Spero che la NBA non mi costringa a scegliere tra lei e la Nazionale”

In una nuova intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”, Gallinari ha raccontato la sua ripresa degli allenamenti, esprimendo anche un certo timore riguardo ad una possibile ripartenza della stagione NBA, che complicherebbe i suoi piani in vista delle future Olimpiadi di Tokyo con la Nazionale italiana:

“Esser tornato ad allenarmi dopo due mesi senza il pallone è stato fantastico. Sarà strano giocare senza i tifosi, attendiamo la decisione del commissioner a inizio giugno. Non so come sarà la reazione con gli spalti vuoti, sembrerà un allenamento in cui si sentirà parlare tutti.”