LeBron James non si arrende sulla stagione NBA: “Vogliamo giocare”

Fin dall’inizio dell’interruzione forzata, causa coronavirus, LeBron James si è sempre espresso a favore della conclusione della stagione in corso. Durante tutta la quarantena, infatti, il leader dei Los Angeles Lakers non ha mai smesso di spingere per un ritorno in campo nel breve e soprattutto, per la continuazione della stagione 2019-20. Come riportato da TheScore, LeBron continua a crederci e non si arrende:

“Non voglio assolutamente arrendermi sulla stagione. Non solo io o i miei compagni, o l’organizzazione Lakers, vogliamo giocare. Ci sono molti giocatori che conosco personalmente che vogliono giocare. E ovviamente, non abbiamo mai voluto mettere a repentaglio la salute di nessuno dei giocatori, o dei loro famigliari e affini.”

Aggiungendo:

“Questa pandemia è qualcosa di cui non abbiamo idea. Che non possiamo controllare.”

Nonostante tutto, il giocatore gialloviola dimostra di non perdere le speranze riguardo la ripresa nel breve termine. E, soprattutto, LeBron non si arrende affinché ciò accada nonostante le opinioni di tutt’altro avviso da parte di diversi addetti ai lavori (l’esempio di Shaq è lampante).

Attualmente, il 16 volte All-Star, ha potuto riprendere i suoi allenamenti dato che i Lakers sono tra le squadre che hanno riaperto le proprie strutture per permettere agli atleti di allenarsi privatamente. Mentre per gli eventi sportivi, la California punta a ripristinare la situazione nel mese di giugno.

Resta comunque da aspettare una decisione a livello federale per una ripresa degli allenamenti per tutte le franchigie. E prima di allora sarà difficile ipotizzare un reale ritorno alle operazioni, anche se l’idea più caldeggiata pare quella di ricominciare a giocare in estate.

