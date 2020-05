NBA, Jerry Reinsdorf: “Sono stufo del paragone James-Jordan”

Con lo stop subito dalla NBA a causa della pandemia, datato 11 marzo, è esploso il tema del paragone tra due dei più grandi di sempre: LeBron James e Michael Jordan. Chi è il GOAT, il Greatest Of All Time? In queste settimane abbiamo incontrato decine e decine di opinioni provenienti da tutto il mondo del basket: in particolare da giocatori, ex giocatori e opinionisti. Ognuno ha espresso il suo parere, prendendo posizione tra le fila dello schieramento His Airness o di quello a supporto del Re. A questo profondo calderone di idee, non poteva non aggiungersi quella di Jerry Reinsdorf: proprietario dei Chicago Bulls dal 1985.

Jerry Reinsdorf, proprietario anche dei Chicago White Sox, franchigia della Major League Baseball, è chiaramente un estimatore di Michael Jordan, ma si è dichiarato stufo di sentir ancora parlare di questo confronto:

“Questa è storia, fatta per cose affascinanti. E ‘The Last Dance’ dovrebbe far capire a tutte le persone con una visione normale che Michael è stato ogni oltre dubbio il migliore di sempre. Personalmente, ogni volta che qualcuno prova a parlarmi del paragone tra Michael e LeBron rispondo di non voler sprecare il mio tempo.”

Dunque, per il miliardario 84enne non c’è confronto che tenga. Ma non perché l’argomento è troppo ricorrente. Perché ha sgretolato di netto l’idea che qualcuno possa azzardarsi a paragonarli:

“Sono soddisfatto che ‘The Last Dance’ abbia mostrato quanto Michael fosse grande alle persone che non lo hanno mai visto giocare veramente. Sono veramente stufo di coloro che provano a confrontare LeBron e Michael, dato che il primo non è nemmeno vicino. Le persone dovrebbero accostare LeBron a Oscar Robertson, o a Magic Johnson. Michael era meglio di chiunque altro e questo si è visto veramente nel documentario. Era un fenomeno. Potremo non veder mai un altro come lui.”

Leggi anche:

NBA, due giocatori si sono rifiutati di apparire in The Last Dance

The Last Dance, Scottie Pippen: Krause è stato il miglior GM di sempre

LeBron James non si arrende sulla stagione NBA: Vogliamo giocare