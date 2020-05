NBA, Horace Grant accusa Jordan: “Va in giro dicendo una bugia”

Incredibile ma vero, c’è anche a chi The Last Dance non è piaciuta per niente. Stiamo parlando di Horace Grant, quattro volte campione NBA – 3 anelli con i Chicago Bulls e uno con i Los Angeles Lakers – ed ex compagno di Michael Jordan, protagonista senza rivali del documentario. I due hanno giocato insieme per sei stagioni, a cavallo degli anni ’90, ma il feeling di un tempo, oggi, è appassito come una rosa d’inverno. I due si accusano e ne scaturisce una vera e propria battaglia.

Addirittura, Grant avrebbe definito il documentario 90% BS – abbreviativo di bullshit, di cui non è necessario spiegare il significato – e il suo giudizio a proposito è ben chiaro:

“Quando un, così definito, documentario parla di una persona sola, la quale ha l’ultima parola su ciò che viene inserito, non può essere chiamato tale. È il suo racconto di cosa accade nell’ultima danza. Non è un documentario perché un grande quantitativo di cose è stato tagliato.”

In realtà c’è molto di più rispetto al semplice astio verso la serie. E allora, da cosa deriva tanto astio tra due ex compagni che hanno vinto ben tre titoli insieme? Michael Jordan ha imputato a Grant, nel corso degli ultimi episodi della docu-serie, di essere la fonte dietro al libro The Jordan Rules scritto da Sam Smith. In pratica, lo incolpa di aver assunto le sembianze di una spia. L’ex numero 54 non ci sta e, durante l’intervista radiofonica di ieri presso ESPN, respinge le accuse:

“È una totale, completa bugia. Bugia, bugia, bugia. Se MJ porta rancore nei miei confronti, possiamo affrontare la questione da uomini. Parliamone, oppure possiamo aggiustare la cosa in un altro modo. Ma ancora, va in giro e tira fuori questa bugia secondo la quale sarei la fonte dietro al libro.”

Il libro di Smith racconta il dietro le quinte della stagione 1990/1991, mettendo sotto cattiva luce la figura di MJ, anche a causa del racconto dettagliato degli scontri tenuti in prima persona proprio da Jordan. Per questo il 6 volte campione NBA è irritato, ma Horace Grant non vuole essere coinvolto:

“Io e Sam siamo sempre stati buoni amici. E lo siamo ancora. Ma per quanto riguarda lo spogliatoio, non avrei mai rivelato qualcosa di così personale.”

Inoltre, Grant ha definito il leggendario numero 23 un ipocrita, riferendosi ad alcuni episodi in cui vecchi stretti amici di MJ non si sono fatti problemi a parlare apertamente:

“Con Charles Barkley sono stati amici per venti, trent’anni. Lui ha spifferato qualcosa circa l’amministrazione di Michael con gli Charlotte Bobcats o gli Hornets e, non si sono più parlati da quel momento. Il mio punto è questo: ha detto che ero la spia, ma lui dopo 35 anni ha portato a galla il suo anno da rookie entrando nello spazio di uno dei suoi compagni e vedendo coca, erba e donne. Il mio punto è: perché diavolo ha voluto portare a galla tutto questo? Cosa ha che fare questo con qualsiasi cosa? Dico, se vuoi chiamare qualcuno spia, ce n’è una proprio qui!”

Grant e Jordan, amici nemici.

