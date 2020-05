Il ritorno della NBA e l’idea di coach Brown sul quando

Pare avvicinarsi sempre di più il momento in cui si saprà il ritorno in campo della NBA. Come riportato da Brian Windhorst di ESPN, la decisione sul programma della Lega avverrà tra gli inizi e la metà del mese di giugno. Secondo il giornalista, quindi, entro un mese si saprà di più sul ritorno in campo dei giocatori, i quali dopo 70 giorni dall’interruzione della stagione avranno bisogno di un percorso di riavvicinamento al campo.

E se il giornalista Marc Stein ha parlato della possibilità di training camp prima di ricominciare a giocare senza però ipotizzare il ritorno in campo, l’allenatore di Philadelphia, coach Brett Brown ha un’idea per calcolare quando riprendere a giocare

Among NBA return-to-play scenarios being discussed, league sources say, is a template calling for teams to conduct Training Camp 2.0 in their own practice facilities before heading to one or two centralized sites to resume play, with Orlando and Las Vegas still vying for games

— Marc Stein (@TheSteinLine) May 19, 2020