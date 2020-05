Il proprietario degli Houston Rockets Tilman Fertitta non ha dubbi: la NBA finirà la stagione.

Come riporta ESPN, questa notte si è tenuta una videoriunione tra i proprietari delle squadre e il commissioner NBA Adam Silver: i partecipanti hanno concluso soddisfati l’incontro, sempre più positivi per la ripresa della stagione.

Intervistato in merito, Fertitta ha dichiarato:

“In attesa di vedere cosa succederà in determinati stati, dovremo capire se saremo in grado di giocare. Ci dobbiamo assicurare che il virus continui ad andare nella giusta direzione nelle prossime settimane: siamo tutti fiduciosi. La NBA, il commissario Adam Silver, che ha svolto un lavoro e i 30 proprietari prenderanno la decisione di provare a ricominciare la stagione”

Una ripartenza che gioverebbe non solo ai tifosi, ma anche alle casse delle squadre:

“I giocatori devono giocare per essere pagati e in questo momento stanno subendo un taglio del 25%. Sono il 50% delle nostre entrate, a differenza degli altri sport. Anche se non ci saranno i tifosi sugli spalti, grazie alle televisioni ci sarà molto seguito: la gente vuole tornare a vedere lo sport e farlo sarebbe un bene per tutti”