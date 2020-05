Il coronavirus ha paralizzato tutto il mondo, costringendo molte persone a rimanere in casa senza poter nemmeno andare a lavorare. A Philadelphia c’è un eroe che aiuta tutte le persone in difficoltà in questo momento: Tobias Harris.

Il giocatore dei Philadelphia 76ers, infatti, ha intrapreso molte azioni benefiche per aiutare i cittadini più bisognosi: come riporta Habitat Philadelphia, Harris offrirà tre mesi di assistenza per il pagamento del mutuo a 12 famiglie.

The @sixers' Tobias Harris is working alongside us to provide three months of mortgage payment assistance to 12 Habitat families experiencing financial hardship during this unprecedented time. Thank you, @tobias31 for your support! https://t.co/R6siUBD1QD — Habitat Philadelphia (@HabitatPhilly) May 18, 2020

Ma non si fermano qui le opere di bene del numero 12 di Phila: come scrive Clucthpoints, Harris fornirà il pranzo a ben 250 operatori sanitari del Temple University Hospital.

Una delle passioni di Tobias Harris è la lettura e, per questo motivo, ha donato 20.000 libri a bambini e alle biblioteche domestiche tramite il programma ‘Read by 4th’.

Non è la priva volta che Harris si adopera per aiutare le persone: insieme a Ben Simmons ha promosso donazioni per le attività di soccorso contro il COVID-19. Donazioni che sono arrivate anche dai suoi compagni di squadra, tra cui Joel Embiid.

Un’iniziativa che parte dal cuore, come spiega lo stesso Harris:

“Stiamo vivendo una delle più grandi crisi nella storia dell’umanità. Per me è una grande responsabilità e un onore poter offrire gentilezza alle persone che mettono a rischio la propria vita negli ospedali. Ma la cosa che mi preme di più è poter aiutare le famiglie di Filadelfia che, in questo momento, hanno un disperato bisogno di aiuto”

In attesa di rivederlo sul campo, Harris ci diletta con le sue iniziative da campione fuori dal parquet.

