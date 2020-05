NBA, saranno i tifosi a decidere la prossima squadra di Spencer Dinwiddie

Grazie a Spencer Dinwiddie, saranno i tifosi della NBA a decidere direttamente in quale franchigia farlo giocare nel 2021.

Il giocatore dei Brooklyn Nets infatti, non nuovo a proposte originali, ha organizzato con i suoi fan una particolare raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme.

I’ll double down. Y’all crowdfund 2625.8 btc I’ll sign a minimum contract for my next deal with the team that y’all vote for 🤣

I’ll give y’all a month to make it happen lol https://t.co/pV8vGyW0s8

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) May 14, 2020