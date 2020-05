NBA, Wade e Haslem sui Miami Heat dei ‘Big Three’: “I migliori di sempre? No”

Dwyane Wade, ex leggenda dei Miami Heat con i quali ha vinto tre anelli NBA, ha detto che i “Big Three” di Miami non sono stati la migliore squadra di sempre. Dal 2010 al 2014 nella squadra degli Heat militavano LeBron James, Chris Bosh e lo stesso Wade. In quattro anni, la squadra ha raggiunto per ben quattro volte di fila le finali NBA, ed è riuscita a vincere il titolo due volte, battendo in finale gli Oklahoma City Thunder ed i San Antonio Spurs. Un altro importante record stabilito sono state le 27 vittorie di fila nella stagione 2012-13. Flash-D ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Omar Guerrero di Heat Nation:

“Se siamo la miglior squadra di sempre? No non lo siamo noi. Ma siamo sicuramente una delle migliori per quanto abbiamo dimostrato in quei quattro anni.”

Anche Udonis Haslem ha dato il suo parere. Secondo lui infatti quei Miami Heat non sono troppo distanti dal primo posto:

“Secondo me ci classificheremmo secondi.”

Secondo Haslem, la compagine migliore di sempre è individuabile nei Chicago Bulls di Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman.

